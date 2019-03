Nicosia, Raccolta differenziata: Mettiamo le cose a posto

In favore degli alunni delle scuole medie “Dante Alighieri” e “Luigi Pirandello” di Nicosia, venerdì 5 aprile e lunedì 8 aprile, verranno proposte due giornate informative sul tema della raccolta differenziata, organizzate dal Kiwanis Club di Nicosia, in collaborazione con il Comune di Nicosia.

L’evento è denominato “Mettiamo le cose a posto” e prevede sia per venerdì che per sabato la suddivisione in tre sessioni giornaliere, a partire dalle ore nove e trenta. Al termine di ogni sessione, il Kiwanis Club donerà alle classi un cartellone informativo.

Dopo i saluti del presidente del Kiwanis Club di Nicosia, Giovanni Cannata, interverranno, oltre alla dirigente scolastica Giacoma Mancuso ed al sindaco di Nicosia Luigi Bonelli, anche l’assessore ai servizi ambientali Nando Zappia e l’assessore all’istruzione Gianfranco Castrogiovanni.

È previsto altresì l’intervento di Carmelo Lizzo, in qualità di esperto del settore.