Nicosia, rimangono inalterate per il 2021 le tariffe del servizio di refezione scolastica

Condividi l'articolo su:







1















ARTICOLO PUBBLICATO IL 11 Settembre 2021

Con una delibera di giunta dell’8 settembre, l’amministrazione comunale di Nicosia ha stabilito come ogni anno le tariffe per il servizio di refezione scolastica. Questo servizio è a copertura limitata, per una certa percentuale è garantito da fondi comunali e per il restante dalle tariffe dei fruitori del servizio.

Per il servizio di refezione scolastica, l’amministrazione comunale ha confermato anche per il nuovo anno scolastico 2021 le stesse tariffe previste per l’anno precedente stabilite in base all’ISE ed al numero di figli che usufruiranno del servizio.

Se non si supereranno i 15.000 euro annui di reddito il pasto costerà 1,80 euro, con due o più figli costerà 1,50 euro. Se verranno superati i 15.000 euro annui certificati dall’ISE, il costo sarà di 2,30 euro per un bambino, mentre per due o più bambini per famiglia costerà 2 euro. Per la fascia reddituali ISE pari o superiore a 20.000 euro, gli utenti pagheranno 2,50 euro a pasto, per due o più figli si pagherà 2,20 euro.

Il servizio è garantito per tutto il 2021 con un tasso di copertura a carico del Comune del 62,4%.

Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it www.sergioleonardi.it

Correlati