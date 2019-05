Nicosia, ripristinati i giochi a Santa Maria di Gesù

Condividi l'articolo su:























Sono iniziati il 9 maggio e sono in fase di conclusione i lavori per la messa in sicurezza ed il ripristino dei giochi a Santa Maria di Gesù.

Gli operai comunali in due giorni hanno reso nuovamente fruibili, ai piccoli che frequentano quest’area, una serie di giochi che erano stati vandalizzati, rotti e resi poco sicuri per l’incolumità dei bambini.

Dopo diversi mesi finalmente i piccoli nicosiani potranno tornare a giocare in quest’area, che soprattutto in primavera ed in estate fino tarda sera, è frequentata da molte famiglie.

Non è la prima volta che questa amministrazione ed anche le precedenti devono occuparsi di questi giochi più volte danneggiati e resi non utilizzabili dall’inciviltà di pochi vandali.