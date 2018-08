Nicosia, rottura degli scarichi fognari in via Nazionale

La via Nazionale nel tratto di strada appena rimesso in sesto dai lavori di manutenzione straordinaria, da qualche giorno presenta dei problemi con gli scarichi fognari.

Alle spalle dell’ortofrutta da qualche giorno i residenti lamentano una falla negli scarichi fognari e l’uscita di liquame.

Dopo aver allertato Acquaenna sono intervenuti i tecnici, ma il problema persiste e forse solo la prossima settimana verrà risistemato.

Da qualche tempo diversi abitanti in alcune zone di Nicosia ci segnalano dei problemi come ad esempio nel quartiere di Santa Maria Maggiore, lamentando ritardi negli interventi da parte del gestore idrico integrato Acquaenna, unico responsabile per questo tipo di riparazioni.

L’estate e le conseguenti alte temperature non sono di certo le condizioni ottimali per l’igiene e la salubrità dei luoghi dove avvengono questi guasti.