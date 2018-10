Nicosia, sabato 27 ottobre chiuse le scuole di ogni ordine e grado

Il 27 e 28 ottobre si svolgerà a Nicosia il Gran Premio Città di Nicosia di karting. Per lo svolgimento di questa manifestazione saranno chiuse al traffico alcune strade urbane interessate dal circuito: piazza San Francesco di Paola, via Matteotti, via S. Elia, zona Pozzi Fiera.

La chiusura di queste strade durante i giorni dello svolgimento dell’evento sportivo comporterà dei problemi per transitare e raggiungere gli istituti scolastici.

Per garantire la pubblica incolumità, l’ordine pubblico e lo svolgimento della manifestazione sportiva e per prevenire inconvenienti e rischi, il sindaco ha ordinato per sabato 27 ottobre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli uffici amministrativi scolastici.