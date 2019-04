Nicosia, si è svolta l’ottava edizione della passeggiata ciclo-podistica Pasqua nicosiana – VIDEO

Ormai è diventata una tradizione che da otto anni si ripete ogni anno il sabato prima della Pasqua. Si tratta della passeggiata ciclo-podistica organizzata dal Comitato dei festeggiamenti della Santa Pasqua presso le confraternite del SS. Sacramento di Santa Croce.

Non si tratta di una gara agonistica, ma di una semplice sgambatura, chi in bici e chi correndo lungo un percorso che parte da via Santa Croce e prosegue lungo la via Santa Lucia, via San Michele, via Pio La Torre, via Murata, la statale 120 fino al bivio Pancallo, poi sulla provinciale 27 sino a raggiungere la statale 117 preso il bivio Vigneta. Nello spiazzo antistante il ristorante La Vigneta si svolge un rinfresco. Subito dopo i partecipanti si dirigono verso Nicosia percorrendo la statale 117 fino al raggiungimento del bivio Crociate. In questo luogo avviene il compattamento del gruppo e l’ingresso in città, proseguendo lungo la via Vittorio Emanuele, fino all’ingresso in piazza Garibaldi, via Fratelli Testa, via San Benedetto, via Sant’Agata sino a raggiungere la Confraternita.

All’arrivo a tutti i partecipanti è stato offerto dal Comitato dei festeggiamenti un rinfresco.