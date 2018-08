Nicosia, si è svolto sotto la pioggia il raduno bandistico – VIDEO

Non è stata una domenica agostana fortunata per gli organizzatori del Festival bandistico Terre di Sicilia, organizzato dall’associazione musicale bandistica Santa Cecilia, con il patrocinio del Comune di Nicosia. La pioggia fin dal primo pomeriggio ha colpito Nicosia e gli eventi legati a questo festival si sono svolti in modo sommario e senza l’enfasi che meritavano.

Tre le bande musicali partecipanti: per Nicosia la Banda Musicale San Felice diretta dal maestro Giuseppe Tamburello e due bande provenienti dai comuni di Agira ed Acquedolci.

In un primo momento visto le forti piogge le tre bande si sono riparate all’interno del bar Esso, improvvisando un concerto.

Poi si sono spostate in piazza Garibaldi ed all’interno dell’androne del palazzo comunale hanno continuato il concerto. Non appena la pioggia ha smesso di cadere, le bande si sono spostate in piazza Garibaldi ed hanno continuato la loro esibizione. Purtroppo per il maltempo non si è svolta la sfilata per il centro storico che di certo avrebbe ravvivato questa manifestazione.