Nicosia, stipulata una nuova convenzione per il conferimento dei rifiuti organici

La giunta comunale di Nicosia ha approvato la stipula di una convenzione per lo smaltimento dei rifiuti organici presso la ditta Ofelia Ambiente srl di Ramacca.

Attualmente a Nicosia la parte organica dei rifiuti dal mese di gennaio 2018 veniva smaltita al costo di 95 euro per tonnellata presso la Raco di Belpasso, con questa nuova convenzione il prezzo è stato stipulato a 90 euro per tonnellata. Nel 2017 il costo era di 115 euro per tonnellata.

Con la chiusura temporanea dell’impianto di Belpasso si era reso necessario conferire i rifiuti organici presso un’altra struttura. Nel mese di maggio di quest’anno l’ufficio tecnico comunale ha contattato la Ofelia Ambiente per chiedere la disponibilità di conferimento ed i relativi costi.

Rimangono ancora chiusi gli impianti di compostaggio di Dittaino e Gagliano, che renderebbero i costi per lo smaltimento dell’organico e di altri rifiuti differenziati ancora meno cari rispetto alle tariffe attuali.