Nicosia, studenti dell’Istituto superiore Fratelli Testa alle prese con la pulizia del sito di Santa Domenica – VIDEO

Il maltempo a Nicosia per ben due volte aveva fatto saltare l’appuntamento con la terza edizione di “Operazione Isola Pulita”, l’evento ambientalista organizzato da SiciliAntica. A Nicosia hanno collaborato l’amministrazione comunale e l’Istituto d’istruzione superiore “Fratelli Testa”.

Il 4 giugno la bella giornata ha coinvolto nel progetto la I e la II sezione C del Liceo delle Scienze umane con docente la professoressa Patrizia Venuta, che riveste anche l’incarico di presidente della sede nicosiana di SiciliAntica.

La giornata è stata dedicata alla pulitura e alla rimozione della spazzatura raccolta in decine di sacchi e di altri rifiuti ingombranti che deturpavano le arcate del chiostro di Santa Domenica. Gli studenti sono stati aiutati in queste operazioni di pulizia da personale di una ditta esterna incaricata dal Comune. Seguirà la piantumazione di piante ornamentali nel perimetro esterno quali dissuasori per gli incivili che abbandonano i rifiuti. A breve sarà installata anche una telecamera dall’amministrazione comunale Nicosia.

Gli studenti per questa occasione hanno adottato uno slogan “Si ai fiori no ai rifiuti”.

“La mobilitazione di oggi – afferma la professoressa Venuta – vuole essere solo l’inizio di un recupero virtuoso del territorio che parte proprio dai giovani studenti”.

Diversi gli abitanti del quartiere che hanno plaudito all’iniziativa Operazione Isola Pulita.