Nuoto, 7 medaglie per gli atleti Hydrogym di Nicosia alla prima tappa del Campionato di Eccellenza F.I.N.

Ottimo risultato per gli allievi del Centro Hydrogym di Nicosia che disputando le gare di nuoto della prima tappa del Campionato d’eccellenza F.I.N. svoltasi il 5 e 6 gennaio presso la piscina comunale di Paternò, arricchiscono il medagliere Hydrogym con ben 7 medaglie.

Gli atleti Hydrogym tesserati con la Poseidon Catania hanno conquistato un oro con Mariagiovanna Modica nei 50 dorso allievi con 51″2; 2 bronzi per Federica Maggio nei 50 rana seniores con 57″ e nella staffetta 6×50 stile libero; un bronzo per Maria Cristina Projetto nei 25 rana allievi con 30″2; un argento per Ludovica Ruvutuso nei 25 stile libero giovanissimi con 20″6 ed ancora altro emozionante podio per l’Hydrogym nei 25 dorso giovanissimi con un argento ed un bronzo rispettivamente per Miriana Projetto con 26″4 e Ludovica Ruvutuso con 26″7.

Hanno ben figurato tutti gli altri atleti del Centro Hydrogym di Nicosia, molti dei quali piazzandosi a ridosso del podio e migliorando i propri tempi personali, lasciando presagire un bel campionato che proseguirà con la prossima tappa che si terrà nel mese di marzo ad Acireale.