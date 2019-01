Nuoto, il Centro Hydrogym di Nicosia presente con 15 atleti alla prima tappa del Campionato di Eccellenza Fin

Sabato 5 e domenica 6 gennaio presso la Piscina Comunale di Paternò si terrà la prima tappa del Campionato di Eccellenza settore propaganda FIN e Nicosia sarà presente con 15 atleti della Piscina Hydrogym.

I giovani allievi tra i 7 e i 18 anni, divisi per categorie, si confronteranno con gli altri atleti in gare da 25, 50 metri e staffette vivendo un’entusiasmante esperienza di sano sport e divertimento.

Laura Bonelli (Chiniesologo e titolare della piscina Hydrogym di Nicosia), Massimiliano Di Fazio, Antonio Mancuso, Francesca Scancarello e Salvatore Fichera (Istruttori F.I.N. del Centro Hydrogym): “I nostri atleti si sono allenati con costanza, impegno e dedizione per affrontare con grinta questa esperienza sportiva. Oltre all’iter tecnico di allenamento seguito con impegno e dedizione dagli allievi, sono la passione e l’amore per questa disciplina quei valori aggiunti che certamente daranno una marcia in più agli atleti per affrontare la competizione con determinazione, sano spirito sportivo e divertimento”.