Nuove attrezzature per l’oculistica all’Umberto I di Enna

Nuovi strumenti per ulteriori e rilevanti prestazioni oculistiche all’Ospedale di Enna Umberto I.

“Grazie alla collaborazione con la direzione generale precedente e al commissario straordinario attuale Antonino Salina, coadiuvato da Emanuele Cassarà, direttore sanitario, e da Maurizio Lanza, direttore amministrativo, sono già funzionanti presso l’Unità Operativa di Oculistica – evidenzia il direttore del reparto, il dottor Domenico Giustino – con regolare prenotazione al Cup, le attrezzature quali l’ecografo oculare, per effettuare diagnosi quando i mezzi diottrici non sono trasparenti, come per l’emovitreo e cataratta ipermatura; il contacellule endoteliali, per lo studio delle distrofie corneali e studio della cornea prima dell’intervento di cataratta, lo YAG- Laser, per la pulizia della cataratta secondaria solo con gocce di anestetico locale, causata dalla opacizzazione della capsula posteriore che resta in “situ”, e che si può verificare in periodi più o meno tardivi dall’intervento chirurgico. Lo strumento per la vitrectomia consentirà, inoltre, di effettuare gli interventi per il distacco di retina, per pucker maculare, cioè membrane preretiniche che sono espressione di invecchiamento retinico con riduzione del visus, ed emovitreo persistente causato da emorragie retiniche da diabete o da traumi oculari”.

Sono in corso di acquisto anche un Topografo Corneale di ultima generazione per lo studio del cheratocono, e un nuovo microscopio operatorio.

“Nei primi giorni di agosto – continua il primario- verranno iniziate, inoltre, le sedute operatorie con le iniezioni intravitreali, con farmaci Anti – Vegf per bloccare le emorragie da membrane neovascolari sottoretiniche, causate per lo più dall’età avanzata, da miopia elevata o da edemi maculari dovuti a retinopatia diabetica o trombosi venose centrali o di branca, monitorando il decorso post-operatorio con l’ O.C.T. (tomografia retinica).”