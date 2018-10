Operazione “Marijuana Park”, arrestato dalla Polizia di Stato un altro soggetto sfuggito alla cattura il giorno dell’operazione – VIDEO

Nell’ambito dell’operazione “Marijuana Park”, nella serata del 29 ottobre la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza applicativa della custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Enna, su richiesta della Procura della Repubblica ed ha arrestato il 20 enne Angelo Lima, indagato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’articolata e complessa attività investigativa svolta dai poliziotti della Squadra Mobile di Enna e del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina consentiva di accertare come una ramificata ed attiva rete di soggetti, autoctoni ed extracomunitari, questi ultimi ospiti nelle diverse strutture ricettive per immigrati di Piazza Armerina -, aveva individuato nel parco comunale “Villa Garibaldi” del centro armerino l’area di “mercato all’aperto” per lo spaccio di marijuana ed hashish. L’indagine consentiva di individuare nel parco pubblico un basilare punto di riferimento per qualsiasi soggetto che volesse acquistare facilmente e ad ogni ora dello stupefacente.

La notte del 23 ottobre si dava corso all’esecuzione delle misure cautelari a carico di sei soggetti, mentre il Lima, anch’egli destinatario del provvedimento restrittivo, non veniva rintracciato presso la sua abitazione di Piazza Armerina.

Il 29 ottobre Lima veniva rintracciato ed arrestato dalla Polizia di Stato ed in particolare dagli uomini della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina, con la collaborazione della Polizia di Frontiera presso l’Aeroporto di Catania Fontanarossa, dove faceva rientro in Italia con un volo proveniente dalla Repubblica Ceca.

L’arrestato, dopo gli adempimenti di rito, veniva collocato agli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna che ha coordinato brillantemente le indagini.