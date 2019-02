Ospedale di Leonforte, la consigliera comunale Maria La Ferrara chiede la convocazione urgente del consiglio comunale

La consigliera comunale indipendente Maria La Ferrara ha richiesto la convocazione urgente di un consiglio comunale, con la presenza di altri sindaci del territorio e del commissario straordinario dell’Asp di Enna.

Nel civico consesso si dovrebbe discutere delle problematiche relative all’organizzazione ed alla funzionalità della struttura ospedaliera locale ed avanzare proposte alla direzione dell’Asp di Enna e all’assessorato regionale alla Salute.

Per la consigliera La Ferrara, con la nuova rete ospedaliera siciliana, l’assessorato regionale alla Salute non ha tenuto conto, per l’ospedale Ferro-Branciforti-Capra, delle richieste approvate all’unanimità dal consiglio comunale del 27 luglio 2018.

Da diverso tempo, si legge nella richiesta di convocazione, le carenze di carattere organizzativo ed operativo delle varie strutture e dei servizi operanti nel nosocomio locale non trovano, pur in presenza di ampie rassicurazioni, soluzioni adeguate al soddisfacimento delle esigenze di natura sanitaria della popolazione. Infine, la direzione dell’Asp di Enna sta operando per la predisposizione del nuovo atto aziendale, anche in adesione a quanto previsto dal decreto regionale che ha riordinato la rete ospedaliera siciliana.