Ospedale di Nicosia, dal primo aprile arriva un nuovo chirurgo

Dal primo aprile il presidio ospedaliero Basilotta di Nicosia potrà avvalersi di un nuovo chirurgo, si tratta del dottore Angelo Perri che dirigerà anche l’unità operativa semplice dipartimentale di Chirurgia.

Si rimpingua un organico di uno dei reparti che a causa dei pensionamenti è ridotto con il personale all’osso e dal mese di settembre 2015 non è in grado di garantire le emergenze-urgenze negli orari pomeridiani e notturni.

Attualmente i medici in servizio al reparto con l’arrivo del dottore Perri sono quattro, uno di loro si occupa però anche degli esami endescopici all’ospedale di Leonforte. Per questo motivo il reparto attualmente opera solo per interventi programmati per i quali non è previsto il ricovero.

L’organico dell’unità prevede sei medici, quindi ancora ne mancano due all’appello per poter garantire un servizio completo h24.

Da apprezzare comunque lo sforzo da parte della direzione della Asp di Enna nel voler rinforzare e rendere efficienti i singoli reparti del nosocomio nicosiano.