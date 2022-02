Ospedale di Nicosia, Forza Italia chiede un coinvolgimento del gruppo politico e di tutto il consiglio comunale

L’incontro organizzato dal Movimento per la Difesa dei Territori il 26 febbraio con la presenza del sindaco Bonelli e della deputata regionale Elena Pagana ha visto una partecipazione di una piccola parte dei medici del Basilotta e la totale assenza dei consiglieri comunali fatta eccezione per il dottore Li Volsi, consigliere comunale di Liberi e Uniti, coinvolto come medico dell’ospedale.

Su questo incontro e sulla mancanza di altri esponenti politici interviene il consigliere Filippo Giacobbe di Forza Italia, che fa presente che contemporaneamente alla riunione in corso presso al sede del MDT si stava svolgendo il consiglio comunale.

“Lamento il fatto che il consiglio comunale ancora una volta non è stato coinvolto in questa tematica. Rivendico come gruppo politico la mancata conoscenza di questo incontro”, afferma il consigliere Giacobbe.

“L’ospedale non è né di una parte politica né di un’altra i diritti dei cittadini e degli utenti vanno garantiti da tutti e per quanto riguarda Forza Italia siamo pronti a fare la nostra parte. Quindi chiedo al presidente del Movimento per la Difesa dei Territori un maggior coinvolgimento di tutta la deputazione territoriale, non solo di una parte e dell’intero consiglio comunale”. Conclude la sua dichiarazione il consigliere comunale Filippo Giacobbe.

