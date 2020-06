Ospedale di Nicosia, riapre il reparto di Chirurgia

Condividi l'articolo su:







Passata l’emergenza coronavirus, la Regione Siciliana e le Asp ripristinano i reparti chiusi e spostati in altri ospedali. A metà marzo l’assessorato regionale alla Salute recependo le direttive nazionali aveva chiuso momentaneamente l’Unità operativa dipartimentale di Chirurgia di Nicosia e l’Unità complessa di Enna, dirottando tutte le emergenze e le urgenze presso il Chiello di Piazza Armerina.

La mattina del 9 giugno il reparto, diretto dal dottore Salvo Puglia, è stato riaperto, ponendo fine, tra l’altro, a diverse polemiche politiche che nel frattempo si erano accese a seguito della chiusura del servizio e dello spostamento a Piazza Armerina, ospedale ritenuto troppo lontano per l’utenza che fa capo all’ospedale Basilotta.

Soddisfatto per la riapertura il sindaco di Nicosia Luigi Bonelli che dichiara: “Così come promesso e mantenuto dalla direzione generale riapre chirurgia, il reparto è già in funzione. Tingrazio la direzione generale e sanitaria dell’Asp di Enna che ha rispettato i tempi e pur nell’emergenza post covid-19 ha riaperto un reparto fondamentale per il presidio ospedaliero. Auguro buon lavoro al primario il dottore Salvo Puglia e ai suoi collaboratori i dottori Valenti, Bordonaro e Zito e ai loro collaboratori di reparto. Conosco i progetti e la voglia di rilancio e di crescita dell’equipe chirurgica che insieme a tutti i sanitari del nostro ospedale faranno diventare il Basilotta l’ospedale dei Nebrodi e delle Madonie”.

Nelle prossime settimane l’ospedale verrà ulteriormente potenziato con l’apertura del reparto di Riabilitazione, un ulteriore tassello che amplia l’offerta sanitaria sul territorio.

