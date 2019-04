Pagana (M5S): “Troina avrà 5,4 milioni di euro di finanziamenti regionali per ammodernare la città”

“Nuove opere pubbliche in arrivo per la città di Troina, che farà dei passi in avanti verso la riqualificazione urbana grazie a 5,4 milioni di euro di finanziamenti erogati dalla Regione Siciliana”.

Lo dichiara la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Elena Pagana, dando notizia del finanziamento regionale di alcuni interventi: la riqualificazione e il recupero di via e piazza Conte Ruggero e di via e piazza S. Lucia; il rifacimento della pavimentazione e i sottoservizi in via Nuova del Carmine e in via Mustica; il restauro della Caserma Rifugio Sambuchello, da destinare a servizi turistici legati alla fruizione del parco dei Nebrodi.

“Il finanziamento ottenuto – ha aggiunto Pagana – è il frutto di un interesse finalmente nato nei confronti del nostro territorio. Ho seguito l’iter dei progetti, la politica deve fare la propria parte per migliorare il più possibile le infrastrutture cittadine. Troina, grazie a questi prossimi interventi, potrà modernizzare e rendere più decorosi alcuni spazi pubblici urbani e restaurare il Rifugio Sambuchello, facendolo diventare una struttura strategica per l’accoglienza turistica”.