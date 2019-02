Pallavolo femminile serie D, la Naf Nicosia sconfitta sul filo di lana a Caltanissetta dall’Albaverde

Albaverde Caltanisetta-Naf Nicosia 3-2

Sconfitta al tie-break per la Naf Nicosia nell’ottava giornata del campionato di pallavolo femminile di serie D. Il sestetto nicosiano guidato da Salvatore D’Amico è uscito sconfitto dal Pala Cannizzaro di Caltanissetta con il risultato di 3-2.

L’Albaverde perde il primo set per 16-25, ma riesce ad aggiudicarsi il secondo per 25-18. La Naf si rifà sotto e si aggiudica il terzo set per 22-25. L’Albaverde pareggia il conto aggiudicandosi il quarto set per 25-20 e nel tie-break decisivo riesce a vincere il match superando la Naf per 15-9.

Match condizionato dall’assenza di Sara Liardi, una delle colonne della squadra, infortunatasi durante la fase del riscaldamento pre-partita, la pallavolista nicosiana è stata sostituita ottimamente da Emilia Gurgone.

Quarta sconfitta stagionale per le ragazze della Naf Nicosia, un punto che le porta a quota 13 a metà classifica. Sabato prossimo la Naf potrebbe finalmente esordire in casa nell’impianto appena ristrutturato dello Stefano La Motta, dopo 8 partite disputate fuori casa o in campo neutro a Troina, la squadra nicosiana giocherà contro la Limpiados di Licata fanalino di coda del girone senza vittorie all’attivo.