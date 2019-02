Pallavolo femminile serie D, la Naf Nicosia supera nettamente in casa la Kentron Enna – FOTO & VIDEO

Naf Nicosia-Kentron Enna 3-0

Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di pallavolo femminile di serie D, la Naf Nicosia supera agevolmente in casa la Kentron Enna per 3-0.

Dopo aver vinto nettamente i primi due set per 25-11 e 25-16, il coach Salvatore D’Amico ha dato spazio anche alle altre componenti della squadra, che trovano poco spazio nel sestetto base. Il match è diventato un po’ più equilibrato, ma le ragazze comunque hanno dimostrato sul campo la loro superiorità, vincendo il terzo e decisivo set per 25-23.

Con la vittoria nell’unico derby ennese della stagione, la sesta stagionale, la Naf Nicosia balza al quarto posto in classifica con 19 punti. Una classifica del tutto onorevole se si pensa che praticamente la Naf ha giocato a Nicosia solo due match. Infatti anche sabato prossimo la Naf Nicosia giocherà in casa, allo Stefano La Motta, contro la Eurovolley di Ficarazzi, all’andata le nicosiane si imposero per 0-3 in casa delle palermitane.