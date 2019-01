Pallavolo femminile serie D, la Naf Nicosia supera nettamente la capolista Città di Ficarazzi

Naf Nicosia-Città di Ficarazzi 3-0

Prestigiosa vittoria della Naf Nicosia nella settima giornata del campionato di pallavolo femminile di serie D, le ragazze guidate da mister D’Amico hanno superato nettamente per 3-0 l’ex capolista del campionato Città di Ficarazzi. La partita si è giocata ancora una volta sul neutro di Troina.

Non è stata una partita facile, le avversarie hanno lottato fino alla fine punto su punto in ciascun set, La Naf si è aggiudicato il match vincendo i tre set per 25-21, 25-22 e 26-24.

Il Città di Ficarazzi prima d’incontrare la Naf era imbattuta in campionato, un risultato prestigioso e di valore per le ragazze nicosiane, che ancora una volta hanno dimostrato il loro valore senza timori reverenziali.

Pur non giocando mai in questa stagione tra le mura amiche dello Stefano La Motta, ad oggi la Naf ha disputato 5 incontri fuori casa e due in campo neutro, la classifica è lusinghiera, con 12 punti il team nicosiano è a ridosso delle prime della classe al quarto posto.

Sabato 2 febbraio la Naf Nicosia scenderà in campo ancora una volta fuori casa a Caltanissetta contro la Albaverde, la squadra nissena che ha gli stessi punti in classifica delle Naf.