Pallavolo femminile serie D, netta affermazione casalinga della Naf Nicosia contro le licatesi del Santa Sofia – FOTO & Video

Naf Nicosia-Santa Sofia 3-0

Naviga con il vento in poppa e a vele spiegate la Naf Nicosia, che ancora una volta supera nettamente in casa le avversarie di turno. Nella 12ma giornata del campionato di pallavolo femminile di serie D la Naf ha superato con un perentorio 3-0 le avversarie del Santa Sofia di Licata.

La Naf si è aggiudicata il primo set con il punteggio di 25-16. Le avversarie nel secondo set tentano di tener testa alle padrone di casa ed in qualche frangente della partita riescono pure a portarsi in vantaggio, ma perdono comunque il set per 25-21. Nel terzo set i tecnici della Naf fanno ruotare tutto il roster a loro disposizione ed il sestetto nicosiano si aggiudica il set per 25-22.

Quarta vittoria consecutiva con il medesimo punteggio di 3-0 e Naf che con 25 punti, frutto di otto vittorie stagionali, vola al terzo posto nella classifica del girone B.

Nel prossimo turno, domenica 17 marzo, le pallavoliste della Naf giocheranno nuovamente in casa per la quinta volta consecutiva ed affronteranno le palermitane della Pomaralva, attualmente quarte con 22 punti. Nel girone d’andata la Pomaralva superò in casa la Naf per 3-1.