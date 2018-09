Pallavolo maschile, prosegue la preparazione dei Diavoli Rossi Nicosia – VIDEO

Entra nel vivo la preparazione dei Diavoli Rossi Nicosia in vista della nuova stagione di serie C 2018-19.

Pubblicati dalla federazione i calendari, i Diavoli Rossi esordiranno fuori dalle mura amiche domenica 28 ottobre a Giarratana in provincia di Ragusa, nel mese di febbraio di quest’anno il team nicosiano perse con i ragusani per 3-1. L’esordio casalingo, lavori di ristrutturazione del tensostatico permettendo, avverrà domenica 4 novembre contro il Volley Gela, sempre nel mese di febbraio 2018 i Diavoli Rossi riuscirono a prevalere sugli storici avversari per 3-1. La regular season del campionato terminerà il 16 marzo 2019, i Diavoli Rossi affronteranno fuori casa l’Area Volley di Catania.

Sostanzialmente confermati gli elementi della squadra dello scorso anno, che saranno allenati dal duo Capuano-Pidone. Da Leonforte è stato inserito l’eclettico Filippo Palazzo, ma l’obiettivo principale della società presieduta da Pier Luigi Campione è la valorizzazione del settore giovanile e l’inserimento in prima squadra delle giovani speranza nicosiane. Già da quest’anno faranno parte del roster rosso-nero i giovani Battiato, Librizzi e Lo Furno, che affiancheranno gli ottimi Capuano, Pidone, Battaglia, Cipolla, Duca, Lo Leggio, Prestifilippo e Sabella.

Oltre il campionato di serie C, i Diavoli Rossi saranno soprattutto attivi nel campionato giovanile Under 18 e se si dovesse concretizzare un accordo con una società leonfortese probabilmente anche il campionato Under 16, a testimonianza che l’obiettivo principale dei Diavoli Rossi in questa stagione è conservare la categoria, ma soprattutto creare una base per il futuro puntando sui giovani della provincia ennese.