Pallavolo maschile serie C, Diavoli Rossi Nicosia sconfitti dal Giarratana

Diavoli Rossi Nicosia-Giarratana 0-3

Seconda sconfitta consecutiva nel 2019 per i Diavoli Rossi Nicosia che certamente non hanno iniziato nel migliore dei modi l’anno nuovo. Nella decima giornata del campionato, la prima del girone di ritorno del campionato di serie C di pallavolo maschile, i Diavoli Rossi Nicosia sono stati sconfitti dal Giarratana, squadra ragusana seconda forza del campionato. Ancora una volta il match si è giocato sul campo neutro di Agira per l’indisponibilità della tensostruttura Stefano La Motta.

Il Giarratana si è aggiudicata i tre set con i punteggi di 23-25, 14-25 e 18-25.

Si tratta dell’ottava sconfitta stagionale per i Diavoli Rossi Nicosia, fermi a 6 punti al terz’ultimo posto in classifica e distaccati di cinque lunghezze dal quart’ultimo posto occupato dai catanesi dell’Area Volley.

I Diavoli Rossi Nicosia torneranno a giocare il 26 gennaio, il calendario li mette di fronte al Volley Gela, attualmente penultima in classifica con 4 punti. All’andata i Diavoli Rossi si imposero per 3-0 e si tratta di una delle due vittorie ottenute in questo campionato.