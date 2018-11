Pallavolo maschile serie C, esordio casalingo vincente per i Diavoli Rossi Nicosia – FOTO & VIDEO

Diavoli Rossi Nicosia-Volley Gela 3-0

Esordio stagionale in casa per i Diavoli Rossi Nicosia e prima vittoria in campionato, i rossoneri nicosiani hanno battuto gli storici rivali del Volley Gela per 3-0.

Nonostante il risultato finale non si è trattata di una passeggiata per i padroni di casa si sono trovati di fronte un team giovane, ma molto grintoso e che non si è mai arreso ed ha lottato punto su punto, almeno per i primi due set vinti dai Diavoli Rossi Nicosia per 31-29 e 26-24, il terzo e decisivo set è stato vinto dai padroni di casa per 25-16. I Diavoli Rossi, sorretti dal pubblico di casa, hanno dimostrato coesione, grinta e concentrazione soprattutto nei momenti topici della partita.

Arrivano i primi tre punti in classifica di questa nuova stagione e la squadra guidata da Capuano e Pidone potrà affrontare con più tranquillità i prossimi appuntamenti. Domenica prossima la squadra del presidente Campione giocherà ancora in casa, affronterà la Usco Gravina attuale capolista del campionato.