Pallavolo maschile serie C, grande vittoria per i Diavoli Rossi Nicosia contro la New Image Giarre – FOTO & VIDEO

Diavoli Rossi Nicosia-New Image Giarre 3-2

Grande affermazione per i Diavoli Rossi Nicosia nella 15ma giornata del campionato di pallavolo maschile di serie C, i rossoneri nicosiani hanno battuto per 3-2 la New Image Giarre terza forza del campionato.

Il sestetto gialloblu di Giarre partiva tra i favori dei pronostici ed in effetti i primi due set terminavano in favore degli ospiti per 19-25 e 22-25, ma l’ultimo set combattuto fino all’ultimo punto veniva fortemente condizionato dalle decisioni arbitrali che in almeno tre occasioni sfavorivano i padroni di casa. I Diavoli Rossi però non si davano per vinti, rimboccandosi le maniche e spinti dal pubblico di casa riuscivano ad aggiudicarsi il terzo set per 25-22 ed il quarto per 25-15. Sulla spinta dell’entusiasmo la squadra guidata da Pidone e Capuano si aggiudicava il tie-break per 15-11.

Una vittoria d’altri tempi, la seconda consecutiva, che fa risalire i Diavoli Rossi Nicosia a quota 11 punti, sempre terz’ultimi, ma ben distanziati dagli ultimi due posti della graduatoria. Una squadra che in quest’ultimo match ha messo cuore, impegno e tecnica, dimostrando di non essere da meno dei più quotati avversari.

A questo punto tutto può accadere in questo finale di campionato, domenica prossima partita relativamente facile per i Diavoli Rossi, che affronteranno fuori casa a Misterbianco il fanalino di coda del campionato la Volley Catania Gupe. All’andata i Diavoli Rossi Nicosia si imposero sul neutro di Leonforte per 3-1.