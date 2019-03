Pallavolo maschile serie C, si conclude con una sconfitta il campionato dei Diavoli Rossi Nicosia

Area Volley-Diavoli Rossi Nicosia 3-2

Nella 18ma ed ultima giornata del campionato di pallavolo maschile di serie C, i Diavoli Rossi Nicosia vengono sconfitti a Catania dall’Area Volley con il punteggio di 3-2.

E’ stato un match molto combattuto tra le due formazioni che ormai non avevano più nulla da dire in questo campionato. I Diavoli Rossi perdono il primo set per 26-24 poi vincono il secondo ed il terzo per 23-25 e 27-29, perdono il quarto per 25-15 ed il tie-break decisivo per 15-12.

Un punto in classifica che non smuove nulla, nella seconda stagione di serie C i Diavoli Rossi hanno realizzato 15 punti frutto di 5 vittorie e 13 sconfitte, ottavo posto in classifica su 10 squadre partecipanti. Non è un bottino lusinghiero rispetto alle aspettative di inizio stagione. La categoria è stata mantenuta e solo nel finale di stagione i Diavoli Rossi si sono riscattati con delle prestazioni soddisfacenti e all’altezza delle aspettative.