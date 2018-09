Papa Francesco in visita a Piazza Armerina, Sicilia Outlet Village attiva servizio bus gratuito per i fedeli

In occasione della visita di Papa Francesco a Piazza Armerina, in programma sabato 15 settembre per il XXV anniversario della morte del beato don Pino Puglisi, Sicilia Outlet Village metterà a disposizione il servizio gratuito di pullman per favorire il trasferimento al luogo dell’evento che vedrà la partecipazione di migliaia di fedeli.

La navetta consentirà di raggiungere Piazza Armerina direttamente dall’Outlet, con la possibilità di arrivare a destinazione evitando di cercare parcheggio, in vista dei possibili disagi e incolonnamenti che si andranno a formare a causa delle limitazioni del traffico e dei controlli alle vie di accesso previsti nella città. Gli ospiti potranno lasciare la propria auto nel parcheggio zona P1 del Village, adiacente all’area di sosta dei bus turistici dedicati. L’orario di partenza previsto sarà alle ore 5.30 del mattino.

Per usufruire del servizio gratuito, è richiesta la prenotazione inviando una e-mail all’indirizzo prenotazionebus@siciliaoutletvillage.it, indicando nome e cognome dei partecipanti e il numero di adulti e bambini presenti (numero massimo di 4 persone a prenotazione). La conferma della prenotazione, gestita direttamente dall’Info Point di Sicilia Outlet Village, avverrà sempre via e-mail entro 36 ore.