Per la Casazza di Nicosia 2019 verranno chiuse le scuole di largo Peculio e S. Elena e sospeso il mercato settimanale

Prosegue l’allestimento della Casazza 2019, che quest’anno si svolgerà il 12, 13 e 14 aprile in location diverse da quelle scelte nei tre anni precedenti.

La partenza dell’itinerario è prevista da piazzale Pisciarotta dove si svolge ogni sabato il mercato. Per questa particolare occasione il sindaco con un’ordinanza ha sospeso per il giorno di sabato 13 aprile lo svolgimento del mercato settimanale.

Per lo svolgimento di alcune scene verrà utilizzata la scuola di largo Peculio, anche in questo caso il sindaco con un’ordinanza ha predisposto per i giorni 11, 12 e 13 aprile la chiusura delle scuole di largo Peculio e di S. Elena i cui plessi fanno capo al primo circolo didattico “Carmine”.