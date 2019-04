Per riparazione all’acquedotto Ancipa previste interruzioni idriche in otto Comuni ennesi

Condividi l'articolo su:























Acquaenna informa, che Siciliacque eseguirà un intervento di riparazione urgente ed indifferibile in contrada Sparacollo nel territorio del Comune di Troina. Per questo motivo ha comunicato l’interruzione dell’esercizio dell’Acquedotto Ancipa “Basso”.

Per tale ragione, anche in considerazione delle caratteristiche dei serbatoi afferenti ai sistemi idrici distributivi dei Comuni interessati, si procederà a sospendere l’erogazione idrica nei territori dei seguenti Comuni: Agira, Aidone, Calascibetta, Enna, Gagliano, Nissoria, Piazza Armerina e Valguarnera, dalle ore 10.00 del 23 aprile e per le successive 36 ore.