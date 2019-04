Piazza Armerina, arrestate tre persone responsabili di furto con spaccata in un bar del centro

I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Piazza Armerina, nel corso di un predisposto servizio teso a contrastare il fenomeno dei furti, hanno tratto in arresto il 30 enne Danilo Mancuso, il 28 enne Vincenzo Russo e il 26 enne Giuseppe Privitelli, tutti residenti a Barrafranca. I tre arretati sono responsabili in concorso tra loro di furto aggravato.

I tre uomini, la scorsa notte, dopo aver asportato a Barrafranca una Fiat Panda, si recavano nel Comune di Piazza Armerina e utilizzavano l’autovettura come ariete per sfondare la porta d’ingresso del Bar “Caffetteria Marconi”, asportando una macchinetta cambia monete. Immediate ricerche consentivano ai militari dell’Arma di rintracciare e sorprendere i tre in un podere sito in contrada Monte Navone, sempre nel territorio del Comune di Piazza Armerina, mentre erano intenti a tagliare le lamiere della macchinetta, utilizzando vari attrezzi.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il denaro recuperato, che ammonta a circa 4.500 euro, è stato restituito al legittimo proprietario.

Anche l’autovettura Fiat Panda, utilizzata per commettere l’atto delittuoso, veniva recuperata e sottoposta a sequestro.

Dopo le formalità di rito, i tre uomini sono stati tradotti presso le loro rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.