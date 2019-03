Piazza Armerina, consegnati i lavori per l’adeguamento sismico dell’Istituto tecnico “Ettore Majorana”

Nella mattina del 29 marzo, alla presenza del dirigente tecnico del Libero Consorzio Comunale di Enna, ingegnere Paolo Puleo e del responsabile del procedimento, architetto Rosalba Felice, sono stati consegnati i lavori per l’adeguamento sismico dell’istituto E Majorana di Piazza Armerina alla ditta firmataria del contratto la s.c.a. Unipersonale srl di Messina per un importo di 727 mila euro.

Parte dei lavori riguarda l’adeguamento sismico dell’edificio, con interventi mirati sulla struttura, oltre che la ristrutturazione che prevede la sostituzione delle attuali finestre in alluminio con nuovi infissi a taglio termico provvisti di vetri termoacustici isolanti, per contenere i consumi energetici e migliorare la qualità degli ambienti scolastici. La ditta dovrà provvedere anche al rifacimento degli intonaci con l’utilizzo di rasanti per bioedilizia del tipo isolante, termico ed acustico, deumidificante e anticondensa.

“La ex Provincia regionale di Enna, nonostante la grave crisi finanziaria che sta mettendo a rischio l’esistenza in vita dello stesso Ente, non viene meno, fino a quando sarà possibile, – commenta il commissario straordinario Ferdinando Guarino – ai suoi compiti istituzionali. Offrire ai nostri studenti edifici sicuri e moderni è un compito che attiene all’Ente e che vogliamo adempiere. Oggi più che mai siamo convinti che le ex Province debbano essere sostenute per continuare a svolgere un ruolo intercomunale importante sul territorio in termini di viabilità, di edilizia scolastica e di assistenza ai disabili“.

Dall’ufficio tecnico si apprende che sono stati già firmati altre 15 contratti nel settore della viabilità e dell’edilizia scolastica i cui lavori saranno consegnati da qui a breve.