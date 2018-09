Piazza Armerina, la visita di papa Francesco – VIDEO

Una giornata di sole ha accolto papa Francesco, in visita a Piazza Armerina, nella mattina del 15 settembre, per la prima tappa della sua visita in Sicilia, omaggio a don Puglisi, di cui ricorre il venticinquesimo anniversario dell’uccisione. Si tratta per Bergoglio del secondo viaggio in Sicilia, dopo la visita a Lampedusa del 2013.

Il pontefice ha iniziato il suo saluto ai circa quarantamila fedeli accorsi in piazza dicendo: <<Sono contento di trovarmi in mezzo a voi, è bello il sole della Sicilia !>>.

Il suo elicottero è atterrato presso il Campo sportivo “Sant’ Ippolito”. Qui è stato accolto dal vescovo di Piazza Armerina, mons. Rosario Gisana, dal prefetto di Enna, Maria Antonietta Carmiglia, e dal sindaco Nino Cammarata.

La Curia ha rilasciato 17mila pass, con posti distribuiti tra tre piazze, di cui 8500 persone sono affluite in Piazza Europa, dove è stato montato il palco.

Quattrocento unità di forze di polizia hanno presidiato i varchi d’accesso.

Subito dopo la visita a Piazza Armerina, il pontefice si è spostato a Palermo, per celebrare le messa delle 11:15 presso il Foro Italico.