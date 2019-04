Piazza Armerina. si terrà il 13 aprile lo spettacolo musicale dell’ensemble Rondò Siciliano

Si terrà stasera a Piazza Armerina, presso la Commenda dei Cavalieri di Malta, alle ore 22:00, lo spettacolo musicale “Respiri musicali”, tenuto dell’ensemble Rondò Siciliano con Vincenzo Indovino.

Il concerto, organizzato dallo pneumologo Giuseppe Rossetto, è offerto alla cittadinanza e ai medici specialisti giunti da tutta la Sicilia, in occasione del Convegno Malattie Respiratorie in programma, nelle due giornate del 12 e 13 aprile, al Park Hotel Paradiso della Città dei Mosaici. “Sono fermamente convinto – ha affermato il dottor Rossetto – che la musica, come l’arte, posseggono per l’animo qualità terapeutiche insostituibili”. Il quartetto è formato dai musicisti Fabio Palmeri, all’oboe, Michele Caruana, al violino, Vincenzo Indovino, al pianoforte e dal soprano Gessica La Verde, che intratterranno il pubblico con un repertorio che spazia dal Rondò Veneziano alle più celebri colonne sonore di film; dalle arie d’opera lirica ai modelli stilistici di Vivaldi, Albinoni, Bach, fino a composizioni inedite.

“L’obiettivo principale del Gruppo – spiega il maestro Indovino, enfan prodige della musica siciliana – è quello di avvicinare le nuove generazioni alla scoperta del repertorio classico in maniera del tutto innovativa, proponendo un graduale approccio ai grandi capolavori di musica classica-operistica, con arrangiamenti in chiave moderna”.

I singoli musicisti hanno alle spalle collaborazioni con i teatri e le fondazioni lirico-sinfoniche più noti d’Italia ed hanno all’attivo incisioni e collaborazioni con Bocelli, Dalla, Consoli, Bennato, Battiato e i Pooh. Ingresso libero.

Salvatore Presti