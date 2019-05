Piazza Armerina, sono diversi gli eventi previsti nel mese di giugno

Condividi l'articolo su:























Con il patrocinio del comune di Piazza Armerina a partire dal 6 giugno si svolgeranno in città due importanti manifestazioni. La prima è organizzata dall’associazione Russia-Sicilia ed è incentrata tra l’incontro di due culture solo apparentemente lontane. Una folta delegazione di cittadini Russi provenienti dalle principali città dell’ex Unione Sovietica per quattro giorni, a partire dal 6 giugno, presenterà una serie di avvenimenti all’interno di una struttura composta da 60 stand realizzata al centro delle città (piazza Falcone Borsellino). Alle demo gastronomiche della cucina russa verranno affiancate, grazie ad espositori provenienti da diverse regioni, le tradizioni culinarie italiane. Spettacoli, danze e momenti di intrattenimento sia russi che italiani per quattro giorni faranno da contorno a numerosi eventi. Prevista anche una lotteria con oltre 200 premi tra cui due biglietti aerei per la Russia.

Il secondo avvenimento, che partirà il 7 giugno, riguarda la manifestazione Cortili e Balconi Fioriti che per la città di Piazza Armerina rappresenta ormai una tradizione. Fiori di stagione e particolari composizioni floreali adorneranno i vicoli, i cortili e i balconi di uno dei centri storici più importanti e suggestivi di Sicilia, ormai inserito dai principali tour operator nelle mete turistiche dell’Isola. Cortili e Balconi Fioriti è una manifestazione ricca di momenti culturali legati alla presenza sul territorio di importanti e preziosi tesori custoditi in musei, chiese e antichi palazzi. Le visite guidate gratuite li faranno scoprire ai tanti visitatori previsti che potranno muoversi liberamente in un centro storico in gran parte chiuso al traffico automobilistico.

Inoltre giorno 7 giugno un importante evento regionale legato al mondo dei motori: a partire dalle 17 sfileranno per le vie della città 250 autovetture d’epoca partecipanti al Giro di Sicilia. Il giro, che partirà da Palermo nella mattinata dello stesso giorno e sosterà a Piazza Armerina in piazza Cattedrale, proporrà a bordo delle fantastiche auto anche delle celebrità amanti dei motori.

La città è pronta a ricevere visitatori e mette a disposizione un imponente numero di B&B tra i più eleganti di Sicilia oltre una serie di agriturismo e di rinomati ristoranti specializzati nella cucina con prodotti tipici. Per chi viaggia in camper o roulotte ha a disposizione spazi attrezzati e controllati che dal 5 al 10 giugno saranno disponibili gratuitamente. Per chi arriva in auto la possibilità di parcheggiare a pochi centinaia di metri dai luoghi dove si svolgeranno i principali eventi.

Il comune ha anche predisposto una EasyCard,da richiedere e ritirare in comune, per i non residenti, che consente di avere degli sconti in ristoranti e fast food . Per qualunque altra informazione è possibile chiamare i numeri telefonici dell’Assessorato al Turismo 0935/982246 0935/982245 0935/982244 negli orari d’ufficio.