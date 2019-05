Pietraperzia, arrestate cinque persone per atti persecutori in concorso

Condividi l'articolo su:























I militari della Compagnia Carabinieri di Piazza Armerina, nella mattina del 9 maggio, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Enna, su richiesta della Procura della Repubblica ed hanno arrestato il 41 enne Enzo Femminile, il 26 enne Michele Aiello, la moglie di quest’ultimo la 36 enne Vincenza Femminile, il 24 enne Manuel Aiello e la 23 enne Jessica Aiello, tutti residenti a Pietraperzia, per il reato di atti persecutori in concorso nei confronti della famiglia della ex coniuge di Enzo Femminile, già collocato agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia e al momento sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Pietraperzia e coordinate dalla Procura della Repubblica di Enna, riuscivano a raccogliere a carico degli autori del reato numerose e concordanti prove.

I militari, in particolare, hanno accertato vari episodi di violenza che in un primo tempo hanno visto come protagonista Enzo Femminile. L’uomo dagli inizi dello scorso anno metteva in atto una serie di maltrattamenti nei confronti della moglie, anche in presenza dei figli minori, che si sono succeduti sempre più frequentemente tanto che, agli inizi del mese di novembre, dopo che la moglie aveva avviato le pratiche per la separazione ed era stata costretta ad allontanarsi dall’abitazione coniugale per trovare accoglienza in una casa famiglia, Enzo Femminile era stato arrestato in esecuzione di una misura di custodia cautelare e posto agli arresti domiciliari.

Tuttavia, Enzo Femminile, nei mesi precedenti al suo arresto, insieme alla sorella Vincenza Femminile, al marito di quest’ultima, Michele Aiello, e ai fratelli Manuel e Jessica Aiello, si rendeva protagonista di atti persecutori nei confronti dei parenti della propria moglie.

I cinque, in concorso tra loro, anche dopo l’arresto del Femminile, con condotte reiterate dal mese di ottobre fino ad oggi, minacciavano di morte, molestavano e aggredivano i prossimi parenti della donna ogni qualvolta li incontravano per strada, recandosi anche sotto la loro abitazione per provocarli in ogni modo.

In una circostanza Vincenza Femminile e Jessica Aiello arrivavano perfino ad aggredire fisicamente con un pugno una giovane parente provocandole lesioni che venivano giudicate guaribili in 7 giorni dai sanitari e, in un altro episodio, Enzo Femminile e Michele Aiello, dopo aver minacciato con un bastone il cognato della propria ex moglie, gli danneggiavano l’autovettura.

Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.