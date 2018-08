Pietraperzia, grave incidente con tre feriti gravi sulla statale 640

Tre feriti gravi è il bilancio dell’incidente avvenuto nella serata del 19 agosto sul raccordo della statale 640 in direzione di Pietraperzia.

Una Opel Agila con a bordo tre ragazzi, due di San Cataldo e uno di Pietraperzia, contro un muro di cemento, finendo poi la corsa contro il guardrail dall’altra parte della carreggiata.

A. R. di 18 anni e D. R. di 22 anni, dono stati portati all’ospedale “Sant’Elia” in condizioni critiche per fratture varie e trauma cranico e sottoposti nella notte ad intervento chirurgico. Il terzo C. S., di 14 anni è in osservazione al Pronto soccorso.

I carabinieri stanno effettuando i rilievi di rito per capire la dinamica dell’incidente.