PNRR. 1,37 milioni di euro ai comuni della provincia di Enna per sostenere gli enti nella progettazione, oltre 70 mila euro a Nicosia

Per preparare i comuni del Mezzogiorno e delle aree interne ai bandi attuativi del PNRR e della programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, il Governo ha predisposto per questi territori la ripartizione delle risorse del Fondo per la progettazione territoriale. L’obiettivo è quello di accelerare il processo di progettazione nei Comuni, attraverso la creazione di bandi rivolti a professionisti (come architetti e ingegneri), i quali dovranno presentare progetti in ambito urbanistico o di innovazione sociale. La dotazione complessiva, pari a 161.515.175 euro, verrà ripartita tra i comuni con meno di 30.000 abitanti delle regioni Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Abruzzo e Umbria nonché quelli presenti nelle aree interne.

Ai comuni della provincia di Enna e al Libero consorzio spetterà un importo complessivo di 1.377.674,06 di euro, così ripartiti: 14.044,51 euro al Comune di Sperlinga; 20.940,89 euro, rispettivamente, ai Comuni di Aidone, Assoro, Calascibetta, Cerami, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Villarosa; 23.966,44 euro al Comune di Catenanuova; 47.652,78 euro, rispettivamente, ai Comuni di Agira, Centuripe, Pietraperzia, Regalbuto, Troina, Valguarnera; 72.145,26 euro rispettivamente ai Comuni di Barrafranca, Leonforte e Nicosia; 95.362,21 rispettivamente ai Comuni di Enna e Piazza Armerina; 500 mila euro infine vanno al Libero Consorzio di Enna.

