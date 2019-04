Presentata dal management dell’Asp di Enna la cartella clinica elettronica

La cartella clinica elettronica, su documento informatico, è già realtà nel reparto di Cardiologia dell’Umberto I di Enna.

Presentata dal direttore generale dell’Asp, Francesco Iudica, nel corso della conferenza stampa tenuta nei locali della direzione sanitaria, la cartella elettronica è stata definita “…una positiva novità che sarà presto presente in altri reparti, Neurologia e Nefrologia, per poi essere estesa, entro il 2020, presso tutti i servizi delle strutture ospedaliere”.

I dati relativi alla storia sanitaria del paziente saranno immessi nella cartella clinica elettronica e, in tempo reale, condivisibili dai medici e dall’equipe che lo avranno in trattamento. Una “best practice” che introdotta al momento presso la cardiologia, rivoluzionerà in tempi brevi la gestione della storia clinica dei pazienti con evidenti benefici per la celerità, la qualità e la tracciabilità degli interventi e delle cure. Il management dell’Azienda ha inoltre evidenziato che il nuovo sistema, del tutto dematerializzato, consentirà l’aggiornamento, la condivisione e il trattamento accurato dei dati a fini epidemiologici e statistici.