Presentato a Nicosia il progetto della Banca del Tempo – VIDEO

La Pro loco di Nicosia, presieduta da Maria Antonietta la Greca, ha avviato da tempo un progetto per avviare a Nicosia la Banca del Tempo. Si tratta di un’associazione che si basa sullo scambio gratuito di “tempo”. Questa particolare attività coinvolge persone molto diverse per età, condizioni sociali e culturali. Tutti gli scambi sono gratuiti, ma è previsto un rimborso spese (per esempio, per i mezzi di trasporto o eventuali materiali utilizzati nel lavoro svolto) e quota associativa, per lo più annuale, variabile da banca a banca. Ogni ora viene valutata per un’ora, indipendentemente dal valore monetario del tipo di prestazione svolta. Ciascun socio, quindi, mette a disposizione qualche ora per dare a un altro socio una certa competenza. Le ore date vengono calcolate e accreditate o addebitate nella Banca. Può succedere così, che non sia la stessa persona a “rimborsarle”, ma un’altra. Anche il tempo dedicato all’organizzazione, all’accoglienza, e alle riunioni o feste viene in genere valutato come tempo scambiato e quindi accreditato o addebitato nel conto personale del socio.

Un convegno per presentare questo progetto è stato organizzato a Nicosia il 26 giugno presso l’aula consiliare del palazzo comunale e per evitare assembramenti e rispettare le norme sulla distanza sociale, l’evento è stato trasmesso in streaming sulle pagine facebook della Pro loco di Nicosia e di TeleNicosia.

Sono intervenuti per i saluti istituzionali il sindaco di Nicosia Luigi Bonelli. La presidente della Pro loco di Nicosia, Maria Antonietta La Greca ha moderato l’incontro ed ha introdotto l’argomento del convegno.

Fondamentale la presenza del presidente della Banca del Tempo Himerese, Liborio Galbo, che ha spiegato con molta chiarezza e con esempi cos’è una banca del tempo, come si costituisce e come si inserisce all’interno del tessuto sociale di un comune. Il presidente Galbo è stato molto chiaro nella sua esposizione, anche durante il dibattito che si è svolto dopo gli interventi dei relatori, rispondendo alle domande degli intervenuti e chiarendo diversi dubbi.

Il convegno ha previsto altri illustri interventi esterni, con collegamento remoto hanno partecipato Maria Luisa Petrucci, presidente onoraria banca del tempo nazionale, Nina Di Nuzzo, presidente regionale delle banche del tempo siciliane, Concetta Bruno presidente della banca del tempo di Palermo e Alfonso Lo Cascio, presidente dell’Associazione Beni Culturali Sicilia.

IL CONVEGNO:

