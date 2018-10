Presentazione del libro “Comunicare ieri e oggi – dai tam tam ai social network” – VIDEO

Nell’ambito della rassegna “Le Giornate di Davì”, giunta alla terza edizione, TeleNicosia ha avuto il piacere di offrire un proprio contributo, proponendo e curando la presentazione del libro “Comunicare ieri e oggi -dai tam tam ai social network”, di Francesco La Via.

Il libro, in presenza dell’autore, è stato proposto nel pomeriggio del 21 ottobre, la terza e ultima giornata di questa prima parte della rassegna, presso l’androne del Palazzo di città di Piazza Garibaldi. La seconda parte della rassegna verrà invece proposta in aprile 2019.

Ha introdotto la presentazione Aldo La Ganga, ideatore e curatore della rassegna, che ha colto l’occasione per esprimere un sunto delle tre giornate trascorse tra interventi illustri, che lo hanno portato a considerare questa edizione 2018, per numero di ospiti che hanno partecipato e per pubblico intervenuto, oltre che per qualità del dibattito “la più qualificata tra le tre”. Anche il riscontro mediatico è stato discreto. Della rassegna hanno, infatti, parlato numerosi noti giornali quali il TG 3, La Sicilia e Repubblica.

A moderare la presentazione del libro “Comunicare ieri e oggi – dai tam tam ai social network” sono stati Sergio Leonardi, voce della testata giornalistica TeleNicosia, e Maria Teresa La Via, direttore della nostra testata.

Non sono mancati momenti di multimedialità, con la proiezione di tre video, che hanno reso meno angusto e accessibile a tutti un argomento che, altrimenti, sarebbe anche potuto apparire troppo complesso, grazie alla collaborazione di Alain Calò, che è stato una risorsa veramente preziosa durante tutte e tre le giornate della rassegna e che ha presentato diversi testi.

Si è parlato di diversi strumenti di comunicazione, dalle segnalazioni e gli uomini urlanti alla telegrafia ai social network. L’autore, che è un radioamatore da decenni, ha spiegato al pubblico la procedura di “attivazione dei castelli” che consente di dedicarsi per passione alla radiotrasmissione dei segnali presso ruderi di antichi castelli, conoscendo le bellezze architettoniche presenti in tutto il mondo. Inoltre ha accennato anche al decreto ministeriale del 2005 che, a fronte della raccomandazione CEPT 61-02, ha prodotto una riforma radioantistica mirata a facilitare l’espletamento delle comunicazioni radioamatorali, ma ha generato non poca delusione tra i radioamatori che per trasmettere avevano ottenuto le ex licenze e patenti sostenendo veri e propri esami di stato, per di più complessi, e che a seguito della riforma si sono visti disconoscere gli sforzi sostenuti, perchè gli esami sono stati soppressi senza che esista una banca dati o un elenco speciale che faccia per lo meno una menzione a chi aveva conquistato licenze e patenti. Dunque ne è nato un caso di meritocratizia calpestata.

Al termine della presentazione, è intervenuto il sindaco Luigi Bonelli, che ha colto l’occasione, oltre che per formulare la propria concezione di comunicazioni, anche per esprimere ad Aldo La Ganga il proprio apprezzamento per la rassegna e la piena disponibilità dell’amministrazione a collaborazione per future edizioni.