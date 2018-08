Progetto Enna Sport: aperte le iscrizioni alla scuola calcio affiliata all’Atalanta

Giorni di programmazione in casa Asd Polisportiva Progetto Enna Sport 2004 in vista dell’ormai imminente inizio della stagione 2018/2019 che vedrà la polisportiva ennese impegnata nelle attività della scuola calcio e nei vari campionati ai quali prenderà parte.

Già aperte da diversi giorni le iscrizioni per tutti i piccoli che vorranno prendere parte, a partire dall’inizio di Settembre, alle attività della scuola calcio. Per maggiori informazioni e per iscrizioni è possibile rivolgersi alla sede della polisportiva sita in Via Roma 403 (accanto alla farmacia Saporito, apertura tutti i giorni esclusa la domenica dalle ore 18 alle 20). Lo staff dirigenziale ha anche reso noto un calendario di incontri che si terranno proprio presso la sede di via Roma relativi alla programmazione delle varie categorie calcistiche ai quali potranno partecipare tutti i genitori interessati. Si partirà lunedì 27 agosto (alle ore 18) con l’incontro delle categorie esordienti e giovanissimi (anni di nascita 2007, 2006, 2005 e 2004). Giovedì 30 agosto (alle ore 18) sarà la volta delle categorie piccoli amici, primi calci e pulcini (anni di nascita 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008). Venerdì 31 agosto (alle ore 18), infine, si terrà l’incontro relativo alle categorie allievi e Serie D di calcio a 5 (anni di nascita 2003, 2002, 2001 e 2000). Il prossimo 4 Settembre prenderanno il via gli allenamenti di tutte le categorie presso la struttura sportiva “Don Bosco” sita in contrada Panasia ad Enna Bassa. Durante il corso della stagione gli allenamenti si svolgeranno anche al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa ed al Campo Comunale di Pergusa.

Tra le novità di questa nuova stagione targata Asd Pol. Progetto Enna Sport 2004 le partecipazioni al campionato di Serie D di calcio a 5 ed al campionato provinciale di calcio ad 11 nella categoria giovanissimi. La Progetto Enna Sport 2004 parteciperà anche ai campionati di calcio a 5, a 7 e a 9 delle categorie piccoli amici, pulcini, esordienti, giovanissimi ed allievi. Spazio anche ad attività di calcio femminile.

La scuola calcio, si ricorda, è recentemente entrata a far parte della famiglia dell’Atalanta Bergamasca Calcio divenendo una Academy legata alla società lombarda. Un rapporto di affiliazione fondato su principi di collaborazione, crescita e nato da una sintonia di principi morali prima che sportivi. L’accordo di affiliazione consentirà, infatti, alla Progetto Enna Sport, tra le numerose possibilità, quelle di far partecipare i propri piccoli calciatori ad incontri e stage organizzati dall’Atalanta riguardanti il settore giovanile e la possibilità di recarsi periodicamente a Bergamo presso le strutture della società lombarda.

L’Atalanta, dal canto suo, si riserva di avere un eventuale diritto di esclusività sui piccoli calciatori della scuola calcio ennese.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare i seguenti numeri: 335.7022978 e 392.0789849. A tutti i bambini che si iscriveranno alla scuola calcio verrà data in omaggio una maglietta personalizzata dell’Atalanta.