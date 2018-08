La strada statale 192 “Della Valle del Dittaino” è provvisoriamente chiusa al traffico tra il km 25 e il km 40, da Raddusa a Catenanuova, in provincia di Catania, per la presenza di fango e detriti in carreggiata a causa delle forti piogge.

Il personale di Anas è sul posto per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.