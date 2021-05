Qual è la squadra del Sud Italia con più titoli?

Condividi l'articolo su:























31 Maggio 2021

Il campionato di Serie A si è concluso con la vittoria dell’Inter portando in bacheca il suo 19 titolo. Tra pochi giorni si riaprirà già la corsa al titolo per la prossima stagione e i bookmaker come bwin stanno già lavorando sul preparare le quote per la stagione del 2021.

Il trofeo rimarrà al Nord tra Milano Torino con la possibile sorpresa Bergamo, tornerà nella Capitale o si sposterà al Sud in una Napoli che non vede l’ora di sognare stagioni come quelle di Maradona?

Analizzando l’albo d’oro della Serie A suddiviso per regione troviamo questa classifica:

Al primo posto c’è il Piemonte con 52 titoli nazionali suddivisi tra Juventus (36 e record assoluto), Pro Vercelli 7, Torino 7, Casale 1, Novese 1.

Al secondo la Lombardia con 37 titoli divisi quasi equamente tra Inter e Milan visto che i nerazzurri, anche con l’ultimo vinto, sono a 19 mentre i rossoneri inseguono a 17.

Sul terzo e ultimo gradino del podio c’è la Liguria con 10 titoli: 9 vinti dalla squadra rossoblù del Genoa e 1 nel 1991 vinto dalla Samp di Vialli e Mancini.

Il Bologna rappresenta l’Emilia Romagna con 7 titoli vinti ( la maggiorparte tra prima e seconda guerra mondiale)

Il Lazio si è portato a casa 5 titoli con 3 che sono andati sulla sponda giallorossa del Tevere mentre 2 su quella biancoceleste della Lazio.

Campania e Toscana sono a pari merito con 2 titoli a testa e per questo traguardo devono ringraziare il Napoli e la Fiorentina.

Con solo un titolo ci sono la Sardegna ( Cagliari di Gigi Riva stagione 1969-1970) e il Veneto (Verona allenato da Osvaldo Bagnoli)

Le regioni rimaste senza una squadra che ha vinto il campionato di Serie A sono Val D’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Discorso più o meno simile per quanto riguarda la vittoria della coppa Nazionale:

Al primo posto si conferma sempre il Piemonte che deve ringraziare ancora una volta la Juventus che ha conquistato durante la sua storia 14 coppe Italia (l’ultima vinta a Maggio 2021 conto l’Atalanta partita terminata 2a1 per i bianconeri che hanno segnato con Kulusevski e Chiesa. La rete del momento pareggio per i bergamaschi porta la firma di Malinovsky). Meno della metà,5, ne ha vinte il Torino che sommate con quelle dei cugini fanno un totali di 19 titoli.

Qui la Lombardia viene scavalcata al secondo posto dal Lazio con Roma e Lazio che hanno vinto rispettivamente 9 e 7 titoli. Nella stagione 2012-2013 c’è stato per la prima e unica volta il derby capitolino in finale e la partita è stata vinta dalla Lazio con un gol di Lulic nel secondo tempo.

Al terzo posto quindi, oltre alla somma dei trofei vinti da Inter e Milan che in totale sono stati 12 (7 +5) bisogna aggiungere quello vinto dall’Atalanta per arrivare ad un totale di 13.

In Liguria invece il rapporto coppe Italia vinte è diverso rispetto a quello dei titoli nazionali tra Genoa e Sampdoria. In questo caso conducono i blucerchiati con 4 coppe italia mentre il Genoa ne ha vinta solo una. In più c’è il Vado, club savonese che l’ha vinta nel 1922.

A pari merito con la Liguria c’è la Toscana grazie ai 6 successi della Fiorentina e la Campagna sempre con 6 titoli portati a casa dal Napoli.

L’Emilia Romagna può vantare 5 titoli divisi tra i 3 del Parma e i 2 del Bologna, mentre il Veneto ne ha due suddivisi tra Venezia e Verona.

Le squadre delle altre regioni invece non hanno mai vinto questa competizione.

A seguito di queste due classifiche ci si può accorgere che è l’unica squadra del Sud Italia ad aver vinto almeno un titolo nazionale (considerando la Sardegna geogaficamente come centro e isole) è il Napoli che in bacheca può vantare i seguenti titoli:

2 Campionati di Serie A nelle stagioni 1986-1987 e 1989-1990. 6 Coppe Italia vinte negli anni 1961-1962, 1975-1976, 1986-1987, 2011-2012, 2013 -2014, 2019-2020 più 2 Supercoppe Italiane nel 1990 e nel 2014. Oltre i confini nazionale gli azzurri hanno alzato una Coppa Uefa nel 1988-1989 in una sfida con andata e ritorno giocata contro i tedeschi dello Stoccarda.

