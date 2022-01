Quali sono definite scommesse speciali sui siti di scommesse online?

Condividi l'articolo su:

ARTICOLO PUBBLICATO IL 3 Gennaio 2022

I siti scommesse puntano sulle scommesse speciali. Vediamo quali sono le categorie non sportive su cui ci si può divertire.

I siti di scommesse online non puntano solo sulle scommesse tradizionali. I migliori bookmakers online in Italia (è possibile controllare i vari siti scommesse qui presenti) hanno allargato, infatti, da tempo i campi trattati. Parliamo di scommesse sullo spettacolo, sulla politica e sul gossip, ad esempio, e sono tutti molto diversi tra loro e in campi differenti. Si può scegliere un argomento che ci stuzzica, puntare al giorno di una nascita particolare, scommettere sul nuovo Presidente della Repubblica o anche su chi vincerà Sanremo.

In molti paesi europei, soprattutto quelli di lingua inglese, le scommesse speciali non sono affatto una novità. Costume vuole, infatti, che si punti su questo o quell’altro evento (ad esempio della Casa Reale inglese) con una certa facilità. Meno diffuso questo tipo di atteggiamento in Italia ma con i palinsesti sempre più aggiornati e ampi delle piattaforme online non è più tanto difficile pensare a divertirsi con un evento non sportivo.

Quali sono le scommesse speciali?

Il miglior sito di scommesse è, sicuramente, quello in cui ci divertiamo maggiormente e passiamo più tempo. Si può, quindi, rispondere così alla domanda “Qual è il miglior sito di scommesse online?”. Certamente sì. Ma, d’altronde, con una pandemia ancora in corso (in Sicilia sono quasi 6000 al giorno in provincia di Enna) le varie piattaforme online sono diventate sempre più funzionali e variegate.

L’utente medio, quindi, può pensare di scommettere sul podio di Sanremo (come abbiamo detto) o sul vincitore del Grande Fratello o di Masterchef. Può pensare di giocare su X Factor, sull’Isola dei famosi, su chi vincerà gli Emmy o i prossimi Oscar. Si può, comunque, immaginare facilmente che tutto questo sia davvero divertente, soprattutto per coloro che non sono avvezzi al mondo dello sport.

Anche la politica e il gossip sono due mondi su cui si può scommettere a piene mani. Siamo in attesa del nuovo Presidente qui in Italia e c’è un toto nomi che diventa sempre più serrato con il passare dei giorni. Ecco, questa può essere una bella scommessa da fare, così come si può giocare sulla nuova maggioranza di Governo.

Per quanto riguarda il gossip gli americani la fanno da padrone. C’è chi scommette sul prossimo divorzio milionario o su chi partorirà prima. C’è stato anche un bel fermento nel periodo del Me too (argomento molto serio e molto discusso) su quale celebrità potesse essere coinvolta nello scandalo. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

I palinsesti ampi dei siti scommesse

In Italia il settore del gaming online è regolamentato dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Non è difficile capire il perché sia controllato e analizzato in maniera molto severa dall’Ente preposto dallo Stato. Nei primi anni, un po’ più selvaggi, si sono scoperte varie truffe a discapito degli utenti più ingenui. Ultimamente, però, vista anche la grande crescita dell’online i controlli partono da prima, dalla sola richiesta da parte dell’operatore di un dominio in terra italiana.

Grazie a questo tipo di controlli possiamo definire i siti di scommesse online ADM tutti estremamente sicuri. Non abbiamo problemi di traffico di dati sensibili, i depositi sono effettuati attraverso operazioni più che trasparenti e il customer service è molto attento a qualsiasi dubbio dell’utente che si sente, così, coccolato e servito in ogni momento della giornata.

Per questa ragione, grazie a un miglioramento del settore sicurezza (che poi è quello più importante) gli operatori si sono potuti dedicare all’ampliamento dei palinsesti che sono sempre più competitivi e sempre più vari. Questo permette all’utente di poter scommettere in tanti campi diversi e non annoiarsi facilmente puntando sempre sulle stesse cose. Un cliente, infatti, che si trova bene su un sito difficilmente (se non è annoiato o non è preoccupato) lascerà quel sito per un altro e quindi punterà a una fidelizzazione molto decisa.

Anche il software e la fluidità di gioco sono diventati indispensabili, soprattutto con i mobile device. E ci sono sempre più piattaforme super veloci e con delle grafiche davvero bellissime che invogliano sempre di più il giocatore a scommettere e a puntare tutte le volte che vuole.

