Reddito di cittadinanza. Sono quasi 500 le domande presentate alla sede Inps di Nicosia

Condividi l'articolo su:























Secondo i dati forniti dall’Inps sono 806.878 le domande presentate per ottenere il reddito di cittadinanza. Di queste 584.233 domande sono state presentate ai Caf e 222.645 alle Poste.

In Sicilia sono state presentate 128.809 domande, la seconda Regione dopo la Campania, che ne ha presentate 137.206.

La provincia di Enna è l’ultima in classifica per presentazione di domande, sono 3830 nelle due sedi Inps di Enna e Nicosia, rispettivamente 3.363 nel capoluogo e 467 a Nicosia, quest’ultima ha un record singolare, è la sede in Sicilia a cui sono state presentate meno domande e la terza nel meridione d’Italia compresa la Sardegna. Ricordiamo che presso la sede Inps di Nicosia fanno campo anche i Comuni di Cerami, Gagliano, Sperlinga e Troina.

Ovviamente più cresce il numero di abitanti, più sono le domande presentate. A Palermo sono 37.761, Catania, 27.622, Messina 15.649. In coda dopo Enna troviamo Ragusa con 5.078, Caltanissetta con 7.262 e Agrigento con 9.973.