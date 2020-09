Referendum costituzionale, lunedì 21 settembre alle 15 l’affluenza in provincia di Enna è del 41,56 %

Condividi l'articolo su:























Affluenza bassa di elettori per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, alle ore 23 in tutta Italia hanno votato il 54% degli aventi diritto, In Sicilia il 36 %, regione penultima in Italia per affluenza dopo la Sardegna con il 35 %.

In provincia di Enna la media è del 41,56 %. Il Comune dove l’affluenza è maggiore è quello di Centuripe con il 58,62 %. Aidone è il Comune con la minore affluenza, appena il 28,39 %.

A Nicosia hanno votato il 44,24 % degli aventi diritto.

