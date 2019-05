Regalbuto, arrestato dalla Polizia di Stato un uomo per detenzione e spaccio di stupefacenti – VIDEO

Condividi l'articolo su:























Nella giornata del 17 maggio, nel corso di mirati servizi antidroga, i poliziotti della Squadra Mobile di Enna hanno arrestato il 58 enne Bruno Ferdinando Mirabella, residente a Regalbuto, per trasporto e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

In particolare, nel pomeriggio del 17 maggio, i poliziotti svolgevano attività di controllo del territorio nel territorio della cittadina di Regalbuto e nelle arterie stradali che collegano il centro ai vicini comuni. Una pattuglia, lungo la statale 121, arteria che collega i Comuni di Catenanuova e Regalbuto, incrociava un’autovettura, un suv, che camminava a velocità sostenuta, in direzione della cittadina di Regalbuto. Appena l’auto raggiungeva il centro abitato, gli agenti immediatamente procedevano al controllo dei due occupanti. L’auto era condotta dal Mirabella, il quale, mostrando un palese ed immotivato stato di nervosismo, diceva di risiedere in una zona distante da quel punto, in Regalbuto. Tuttavia, gli investigatori, trovata una chiave indosso all’uomo, effettuavano un controllo alle porte d’ingresso degli immobili in prossimità del luogo in cui l’uomo si era fermato, constatando che questa chiave apriva un portone.

La perquisizione personale operata a carico del Mirabella consentiva di rinvenire, occultati indosso, dell’hashish, per complessivi 36 grammi. Nel corso della perquisizione presso l’abitazione, invece, i poliziotti rinvenivano un bilancino elettronico di precisione, perfettamente funzionante, nonché un barattolo con all’interno diverse infiorescenze di marijuana ed un altro contenitore con al suo interno della marijuana, rinvenendo complessivamente 18,5 grammi di questa sostanza stupefacente. Inoltre, si rinvenivano diversi frammenti di carta alluminio e pellicola, utilizzati per il confezionamento della droga in dosi, oltre ad una bustina, con all’interno dei semi di cannabis.

Lo stupefacente ed il materiale venivano sequestrati e l’uomo veniva arrestato in flagranza di reato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Ultimati gli adempimenti di rito, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, l’uomo veniva sottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione.