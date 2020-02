Reso noto il programma del Carnevale 2020 a Nicosia

Condividi l'articolo su:























E’ stato pubblicato il calendario degli eventi legati al Carnevale 2020 che si svolgeranno a Nicosia dal 20 al 25 febbraio.

Quest’anno il Carnevale verrà organizzato dall’Associazione Dacosa Nascecosa in collaborazione con il Comune di Nicosia.

La manifestazione carnevalesca consisterà principalmente in due sfilate per le strade della città nei giorni di domenica 23 febbraio e martedì 25 febbraio, con consecutiva esibizione finale e premiazione. Secondo il regolamento, redatto dal Comune e dall’Associazione Dacosa Nascecosa, a questa manifestazione potranno partecipare i “Carri allegorici e gruppi in maschera”, i “Gruppi mascherati” e le singole “Maschere”.

I percorsi saranno i seguenti: il 23 febbraio partenza alle ore 17 da piazza San Francesco per muoversi in via Umberto, piazza Santa Maria di Gesù (via IV novembre e viale Vittorio Veneto), via Roma, via Fratelli Testa ed arrivo in piazza Garibaldi dove il corteo carnevalesco si fermerà per la presentazione dei vari partecipanti per, poi, proseguire nuovamente in via Fratelli Testa, via Roma e conclusione in piazza Santa Maria di Gesù. La seconda sfilata, quella di martedì 25 febbraio, partirà alle ore 17 da piazza San Francesco per muoversi in via Umberto, piazza Santa Maria di Gesù, via Roma, via Fratelli Testa e si concluderà in piazza Garibaldi dove si svolgeranno le esibizioni dei partecipanti e la consecutiva premiazione finale.

I carri allegorici e gruppi in maschera, i gruppi mascherati e le singole maschere possono essere presentati da chiunque (Associazioni, Cooperative, Oratori, Parrocchie, Singoli cittadini, ecc..) abbia presentato, su apposito modulo (disponibile sul sito del Comune di Nicosia, presso l’Ufficio protocollo del Comune di Nicosia o presso la Delegazione di Villadoro), entro e non oltre il 18 febbraio 2020, l’iscrizione va indirizzata all’Associazione “Dacosa Nascecosa” presso Ufficio protocollo sito nei locali del palazzo comunale di piazza Garibaldi a piano terra, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e lunedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 18 o presso gli uffici della Delegazione di Villadoro siti nei locali di Piazza Carlo Alberto, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

La giuria itinerante procederà alla valutazione di carri, gruppi e maschere ed assegnerà martedì 25 febbraio i seguenti premi: per i carri allegorici e gruppi in maschera I premio di 1.000 euro e II premio di 800 euro. Per i gruppi mascherati I premio di 600 euro, II premio di 450 euro e III premio di 300 euro. Alla migliore maschera I premio di 150 euro. Alle scuole I premio 200 euro, II premio 200 euro, III premio 200 euro.

Oltre alle classiche sfilate per le vie della città, l’organizzazione ha previsto anche due serate, la prima dedicata ai più piccoli il “Carrevè pe carosge”, che si terrà giovedì 20 febbraio presso il cine-teatro Cannata dalle 17 alle 20 e a Villadoro presso l’asilo parrocchiale dalle 16 alle 28.

La seconda serata si terrà lunedì 24 febbraio, a partire dalle 20, presso l’androne del palazzo comunale, si tratta della seconda edizione del “Ballo delle Associazioni”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati