Riaperta al traffico la provinciale 34 Gagliano-Troina

E’ stata riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia la strada provinciale 34, chiusa il 14 gennaio a causa di un movimento franoso di grave entità al km. 5, nei pressi della galleria. Le cause della frana a quanto pare sono ascrivibili a vulnerabilità idro-geologiche del versante.

Dopo un sopralluogo effettuato dai tecnici dell’ex Provincia regionale di Enna, lungo la sp34, il commissario straordinario del Libero Consorzio di Enna, Ferdinando Guarino, ne aveva ordinato dal 14 gennaio la chiusura nel tratto che va dal km. 4.500 al km. 5.200, in entrambi i sensi di marcia.

Nella mattinata del 17 gennaio operai e tecnici del Libero Consorzio di Enna si sono messi al lavoro per rendere il tratto più sicuro per la circolazione, il muro di contenimento non è stato ricostruito ed in attesa di lavori di messa in sicurezza dell’intero versante, la situazione è monitorata dai tecnici.

La provinciale 34 avrebbe bisogno di una completa manutenzione straordinaria, sono tanti i tratti dissestati e che andrebbero rimessi in sicurezza.